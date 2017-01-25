Плагин для браузера Gogole Chrome

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Приветствую! 

Нужно написать плагин для Google Chrome. 

Есть сервис myTarget (target.my.com/)

Нужно написать плагин статистики по рекламным кампаниям, используя API myTarget. 

Жду Ваших предложений. 

Подробности обсудим с кандидатами.

8 лет назад
timurmuginov
Тимур 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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