Приветствуем. Необходимо максимально точно воплотить в сайт имеющийся дизайн. В приложении - файл с ТЗ. По ссылке - образцы макетов (в статичном и динамичном виде): https://yadi.sk/d/PNjfzpP-3DLpHh Все макеты имеются ...
Парсинг для Яндекс Маркета YML
Доброго дня! Необходимо спарсить позиции аккумуляторов с сайта acomponent ру в валидный файл для загрузки на Яндекс Маркет.
Заявки фрилансеров
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