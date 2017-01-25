Парсинг для Яндекс Маркета YML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок135 просмотров

Доброго дня! Необходимо спарсить позиции аккумуляторов с сайта acomponent ру в валидный файл для загрузки на Яндекс Маркет. 

8 лет назад
nikitagrom
Никита 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров