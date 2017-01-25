Автоматическое заполнение свойства

Тематика сайта (Битрикс, старт): каталоги с заведениями города. В публичной части на детальной странице элемента есть блок Рядом, где выводятся все другие заведения, которые находятся недалеко от данного места.

Этот блок выводится свойством "Рядом находится" (тип: привязка к элементу с автозаполнением), таким образом приходится в ручную проставлять все элементы для вывода сюда.

Необходимо реализовать автоматическое заполнение мест в блоке Рядом через адреса или координаты объектов на Яндекс карте.

Таким образом, места, находящиеся в определенном диапазоне, будут выводиться автоматически в блок Рядом. При изменении адреса (координат объекта) свойство снова перезаполняется автоматически. Но надо будет оставить возможность и вручную добавлять места.