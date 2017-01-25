Скопировать сайт с работающим функционалом для пользователя.

getmyboat.com - нужна полная копия сайта с полностью работающим функционалом навигации по поиску яхт + парсинг всей базы с стоимостью аренды от 200$ в час и от 800$ в день.

Создание аккаунта и регистрация селлера только хтмл страницы, функционал не нужен.

После копирования сайта потребуется небольшая доработка контакт формы на страницы яхты + замена картинок и лого на главной странице.