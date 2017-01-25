на каждой странице должен такой код И с каждой страницы должно переходить test.com/ru
Скопировать сайт с работающим функционалом для пользователя.
getmyboat.com - нужна полная копия сайта с полностью работающим функционалом навигации по поиску яхт + парсинг всей базы с стоимостью аренды от 200$ в час и от 800$ в день.
Создание аккаунта и регистрация селлера только хтмл страницы, функционал не нужен.
После копирования сайта потребуется небольшая доработка контакт формы на страницы яхты + замена картинок и лого на главной странице.
Заявки фрилансеров
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