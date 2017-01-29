Верстка + натяжка на WP + доработка некоторого функционала!

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок146 просмотров

Есть готовый дизайн, нужно сделать верстку с натяжкой адаптивную + перенести функционал с одного сайта на другой.. Все расскажу и покажу в скайпе, сложного ничего нет. Предпочтение отдам тому, кто готов обсуждать задачи в скайпе голосом!

Дизайн в прикреплении..

WordPress
8 лет назад
Seolabs
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Отлично сделал верстку и натяжку! Буду теперь обращаться постоянно и надеюсь на долгосрочное сотрудничество... Все сделал за сутки, что очень оперативно :)
Отличный заказчик во всех направлениях, и на связи, и постановка задачи - все четко и ясно, и оплата в срок! Приятно сотрудничать! Планирую продолжить, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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