Тематика сайта (Битрикс, старт): каталоги с заведениями города. В публичной части на детальной странице элемента есть блок Рядом, где выводятся все другие заведения, которые находятся недалеко от данного места. Этот блок выводится свойством "Рядом ...
Почистить код, удалить вирусы
Шаблон на wordpress.
Предоставлю отчет сканера на предмет постороннего кода и вирусов.
Сайт на виртуальном хостинге.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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