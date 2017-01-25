Переделать функционал сервиса на PHP фреймворке Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок96 просмотров

Здравствуйте. 

Нужно переделать функционал сервиса, который работает по типу текстовой биржи. Сервис работает на PHP фреймворке Yii. Подробности – в личке. 

Называйте цены за 1 час. 

Срок – 1 месяц. 

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PHPYii
8 лет назад
jimmy_2
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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