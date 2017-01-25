Форма отправки email WP

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Закрыт2 заявки104 просмотра

На сайте WordPress нужно сверстать и настроить две вещи:

- стикет плашку со ссылкой, по клику на неё открывается форма

- форма содержит три поля для ввода, и ссылку для скачивания файла.

По заполнению, пользователь может скачать файл. По нажатию данные полей отправляются на почту + скачивается файл.

Оплата по факту готовности 300 руб.

WordPress
8 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров