Форма отправки email WP

На сайте WordPress нужно сверстать и настроить две вещи:

- стикет плашку со ссылкой, по клику на неё открывается форма

- форма содержит три поля для ввода, и ссылку для скачивания файла.

По заполнению, пользователь может скачать файл. По нажатию данные полей отправляются на почту + скачивается файл.

Оплата по факту готовности 300 руб.