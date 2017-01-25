Есть скрипт выпадающего меню (приложен в архиве). Написан при помощи jquery + плагин aim (https://github.com/kamens/jQuery-menu-aim). Что нужно доработать: При попадании курсора мыши в область ul.catalog-navigation-left должна активироваться задержка во времени (50 ...
Модуль для подборки автоламп по марке авто для ocStore 2.1.0.2.1
Доброго дня, нужен модуль для подборки автосвета по марке авто ( что то такое http://www.philips.co.uk/c-m-li/car-lights/car-selector-tool.html) для CMS ocStore 2.1.0.2.1 Нужно, что бы модуль не только правильно показывал какой цоколь в конкретном авто, но и делал выборку с сайта с предложением купить.
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