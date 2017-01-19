Парсер для престашоп 1.6

Нужен парсер - импорт определенных товаров с сайта (не преста) в prestashop 1.6

входные данные - ссылка на стартовую страницу парсинга, рез-т работы -

добавление новых товаров (включая существующие различные комбинации

товара на сайте-доноре и фото) и обновление заданных параметров старых

товаров с задаваемой переодичностью;

поскольку сайт-донор на английском/русском/турецком языке, а сайт-реципиент на русском и

добавление нечисловых характеристик (материал изготовления, силуэт, цвет

и т.д.) должно быть на русском, то по согласованию с исполнителем я

создам в любой удобной форме информацию с переводами параметров и

характеристик товаров, к которым будет обращаться парсер для правильного

импорта на русском; Ключевики, метатеги будут заменяться.