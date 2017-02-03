ПАРСИНГ сайтов конкурентов

Всем привет! Сайт на вордпрессе, шаблон адаптивный. Нужно сделать так, чтобы когда пользователь переходит на сайт с телефона, внизу экрана появлялся блок с рекламой от РСЯ. Также, нужно сделать кнопку,чтобы у пользователя была возможность закрыть ...