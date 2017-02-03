ПАРСИНГ сайтов конкурентов

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Завершен10 заявок183 просмотра

нужно сделать модуль,скрипт для мониторинга и сравнения цены товара конкурента с возможностью внесения изменения цены товара .работающего в связки с карточкой товара. магазин на опенкарте

Opencart
8 лет назад
justforyou
Кирилл 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
5 дней
Владимир сделал красивый и функциональный модуль за небольшие деньги. Был всегда на связи, без проблем вносил мои корректировки,пожелания. По срокам уложился в то время ,которые обещал. Рекомендую данного исполнителя!
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Приятно иметь дело. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад