Всем привет! Сайт на вордпрессе, шаблон адаптивный. Нужно сделать так, чтобы когда пользователь переходит на сайт с телефона, внизу экрана появлялся блок с рекламой от РСЯ. Также, нужно сделать кнопку,чтобы у пользователя была возможность закрыть ...
ПАРСИНГ сайтов конкурентов
нужно сделать модуль,скрипт для мониторинга и сравнения цены товара конкурента с возможностью внесения изменения цены товара .работающего в связки с карточкой товара. магазин на опенкарте
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