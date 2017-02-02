Правки сайта на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки490 просмотров

Сайт http://t-s-c.org/

1. Выполнить рекомендации гугла по увеличению скорости загрузки страниц;

2. Страницу Спецпредложения -сделать в формате новостей - фото +

текст превью - при раскрытии - более подробный текст и несколько

фото;

3. Навести порядок в файлах (картинки). Сейчас там нет никакой

структуры, все вперемешку. Можно сделать так- все текущие фото

переместить в папку, условно img\old. И создать папку 2017, в

которую будут добавляться новые фото (при загрузке новых

товаров, например). Либо какой-то другой вариант. Главное, чтобы

на сайте не пропали картинки никуда при изменениях;

4. Почистить кэш и т.д. Возможно - какие-то еще предложения по

ускорению работы сайта.

MODX
8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$15
3 дня
Все отлично. Уже работаем над новыми проектами на ModX. Рекомендую.
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата вовремя и без проблем

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад