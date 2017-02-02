Сделать донастройку и исправить мелкие недочеты шаблона, и модулей магазина на Prestashop. Список заданий пришлю в сообщении.
Правки сайта на ModX
Сайт http://t-s-c.org/
1. Выполнить рекомендации гугла по увеличению скорости загрузки страниц;
2. Страницу Спецпредложения -сделать в формате новостей - фото +
текст превью - при раскрытии - более подробный текст и несколько
фото;
3. Навести порядок в файлах (картинки). Сейчас там нет никакой
структуры, все вперемешку. Можно сделать так- все текущие фото
переместить в папку, условно img\old. И создать папку 2017, в
которую будут добавляться новые фото (при загрузке новых
товаров, например). Либо какой-то другой вариант. Главное, чтобы
на сайте не пропали картинки никуда при изменениях;
4. Почистить кэш и т.д. Возможно - какие-то еще предложения по
ускорению работы сайта.
Выбранный исполнитель
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