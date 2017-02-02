Правки сайта на ModX

Сайт http://t-s-c.org/

1. Выполнить рекомендации гугла по увеличению скорости загрузки страниц;

2. Страницу Спецпредложения -сделать в формате новостей - фото +

текст превью - при раскрытии - более подробный текст и несколько

фото;

3. Навести порядок в файлах (картинки). Сейчас там нет никакой

структуры, все вперемешку. Можно сделать так- все текущие фото

переместить в папку, условно img\old. И создать папку 2017, в

которую будут добавляться новые фото (при загрузке новых

товаров, например). Либо какой-то другой вариант. Главное, чтобы

на сайте не пропали картинки никуда при изменениях;

4. Почистить кэш и т.д. Возможно - какие-то еще предложения по

ускорению работы сайта.