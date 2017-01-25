Shop-Script 7 программист

Собственно старюсь максимально точно обозначить ТЗ

Купили тему тут http://supreme.primera.lv/?color_scheme=img/themes...

после покупки лицензии движка, тема стала в пустом исполнении ( имею ввиду функционал).

Что необходимо, настроить функционал как в купленой теме плюс пару плагинов .

модуль калькулятора как на примере , но не так важно, просто удобно (обозначьте сумму денег, либо предложите вариант) см.ниже:

В карточке товара модуль калькулятора как тут https://www.obi.ru/plitka-nastennaya/plitka-nastennaya-cersanit-light-svetlo-bezhevyi-20kh30-sm/p/3654464?template=ASDP&box=box1 (мы можем подобрать нужное количество) .

Раскладка плитки должна быть так https://tesser.ru/catalog/keramicheskaya_plitka/dlya_vannoy/

А карточка товара плитки так https://tesser.ru/catalog/keramicheskaya_plitka/dlya_vannoy/collection/abrila-purio_grupa-paradyz/

Возможность фильтра как тут https://www.obi.ru/plitka/napolnaya-plitka/c/1150 ( функционал)

Но расположение горизонтальное как тут http://xn------6cdacaqdwctnbet0afekpejkl4ajjssckdg5hqjtatr.xn--p1ai/magazin/folder/keramogranit-plitka-keramicheskaya

стоимость и сроки без учета парсинга товаров (отдельно стоимость с учетом парсинга).

А так же оптимизацию под сео и настройки в яндекс директ.