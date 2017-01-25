Здравствуйте Есть форум на Invision Power Board 4. На форуме есть блок: пользователи онлайн. Необходимо написать скрипт (который будет работать например по крону) который будет эмулировать что определенные пользователи ...
Доделать сайт на вордпрессе
Оптимизировать тексты и юзабилити сайта, прописать теги, оптимизировать для сео
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу программиста для создания сайта, подобного примеру http://minibook.com.ua/ Дизайн возьмем на себя (он еще в процессе работы) Жду цену с версткой и без верстки с ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте. У меня есть сайт с формой на которую нужно привязать сервис рассылок dashamail.ru На моем сайте изначально стоит какой то скрипт, но он ненужен и его обработчик можно удалить и наладить связь с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно внести изменения в вэб-проект и его приложения на Android и iOS. Сейчас адреса оффлайн-магазинов и интернет-магазинов завязаны на одну сущность, их нужно разделить. Для разделения необходимо: Провести миграцию БД с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен калькулятор стоимости окна. Дизайн и верстку предоставим. Большой плюс, если вы делали что-то похожее. пл функционалу примерно как тут http://joxi.ru/8AnyElHjRJwg2OВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Краткое ТЗ: На сайте буду размещаться новости по категориям, из админки (администратором сайта), а также из front-end, обычными пользователями, с предмодерацией (это должны быть также ресурсы, но распубликованные).Должен быть топ новостей (новость попадает туда при ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Работа с Bitcoin Сайт должен полностью функционировать и работать с https://blockchain.info К примеру как сайт ( https://freebitco.in ) Скрин нижеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Работа с биткоином чтобы можно было вводить и выводить крипту к примеру как freebitco.inВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать сайт на системе Joomla тз напишу в личку пишите свои предложения будем смотреть по отзывам и портфолио и скидывайте свои ссылки на порфолио и ваши работыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт http://t-s-c.org/ 1. Выполнить рекомендации гугла по увеличению скорости загрузки страниц; 2. Страницу Спецпредложения -сделать в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад