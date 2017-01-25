Доделать сайт на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок104 просмотра

Оптимизировать тексты и юзабилити сайта, прописать теги, оптимизировать для сео

WordPress
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров