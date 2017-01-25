Ищу программиста для создания сайта,

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  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок196 просмотров

Ищу программиста для создания сайта, подобного примеру

http://minibook.com.ua/

Дизайн возьмем на себя (он еще в процессе работы)

Жду цену  с версткой и без верстки

с уважением, Андрей

8 лет назад
kovalan
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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