Сверстать адаптивный дизайн на Wordpress

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок185 просмотров

Добрый день есть сайт на Wordpress нужно адаптировать новый дизайн + обновить Вордпресс до последней версии.

Дизайн прикрепил.. Сроки 5 дней

WordPress
8 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

levan_qobalia
Леван 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$90
5 дней
Леван выполнил поставленную задачу по Wordpress, спасибо за работу.
все ок

Заявки фрилансеров

levan_qobalia
Леван 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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