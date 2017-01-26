Здравствуйте, у меня на сайте есть платные объявления - премиум, поднятие в топ, и выделение цветом объявления. Для этого используется плагин https://osclass-pro.ru/payment_plugin_walletone.html, но при оплате любого из этих трех - премиум, поднятие в топ, или выделение цветом ...
Программа для Вконтакте работающая через веб интерфейс
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.
Требуется разработка программы для Вконтакте основной задачей которой будет
облегчние работы адмнистратора нескольких профилей. Программа должна
работать через веб, чтобы управлять ее можно было через телефон или
планшет.
Краткое ТЗ:
Авторизация через несколько профилей;
Возможность принимать и отправлять сообщения из под профилей;
Возможность оставлять комментарии к записям, а так же отвечать на комментарии из под профилей.
Связь через откликнуться либо через сообщения на сайте.
Жду Ваших предложений.
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