Доработки OpenCart

Поправить способы оплаты в корзине

1. Если выбрана «Доставка курьером»

То способы оплаты:

· Наличными курьеру

· Картой курьеру

2. Если выбран «В другой город»

Вместо «В другой город» пишем «доставка«почтой России» - от 300 руб.

То способы оплаты:

· Банковский перевод

· Наложенный платёж

3. Если выбран доставка «В другую страну»

Вместо «В любую точкупланеты - 0 руб.» Пишем «В любую точку планеты, стоимость оговаривается

индивидуально»

То способы оплаты:

· Банковский перевод

· Наложенный платёж

Логотипы на странице каталога

Здесь проблема в том, что логотипы увеличиваются в карточкахтовара, из-за этого плохо выглядят(размытые) и вылезают за границы.

http://shop.long-life-ufa.com/index.php?route=product/catalog

Подразделы в разделекаталога

http://shop.long-life-ufa.com/index.php?route=product/category&path=67

1.Если мы переходим в подраздел, то пропадает боковое меню,с этими самыми подразделами. А должно оставаться на месте, иначе неудобно.

2. В десктопной версии ширина этого меню должна бытьфиксированной 300рх.

3. Спрятать фильтр

Виджет комментариевна главной

Нужно добавить виджет комментирования ВК на главнуюстраницу. Под блок «Отзывы»

Поиск

Поиск ведёт себя очень странно. Если с главной искать, то ненаходит и выбрасывает на пустую страницу результатов. А вот уже с неё ищет

нормально.