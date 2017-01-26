Здравствуйте, у меня на сайте есть платные объявления - премиум, поднятие в топ, и выделение цветом объявления. Для этого используется плагин https://osclass-pro.ru/payment_plugin_walletone.html, но при оплате любого из этих трех - премиум, поднятие в топ, или выделение цветом ...
Настроить шаблон wp для интернет-магазина
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Необходимо настроить шаблон wp для интернет-магазина. Пример шаблона: www.newsmartwave.net/word... (он уже куплен)
Кроме стандартных функций, предусмотренных в шаблоне, необходимо будет дополнить дополнительными модулями. А именно: отдельная кнопка заказа (для выставления счета клиенту по электронке) и функция оповещения клиента о поступлении (можно реализовать плагином
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