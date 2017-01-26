Настроить шаблон wp для интернет-магазина

Здравствуйте, у меня на сайте есть платные объявления - премиум, поднятие в топ, и выделение цветом объявления. Для этого используется плагин https://osclass-pro.ru/payment_plugin_walletone.html, но при оплате любого из этих трех - премиум, поднятие в топ, или выделение цветом ...