Настроить шаблон wp для интернет-магазина

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Закрыт5 заявок124 просмотра

Здравствуйте, уважаемые исполнители. Необходимо настроить шаблон wp для интернет-магазина. Пример шаблона: www.newsmartwave.net/word... (он уже куплен) 

Кроме стандартных функций, предусмотренных в шаблоне, необходимо будет дополнить дополнительными модулями. А именно: отдельная кнопка заказа (для выставления счета клиенту по электронке) и функция оповещения клиента о поступлении (можно реализовать плагином 

WordPress
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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