Здравствуйте, у меня на сайте есть платные объявления - премиум, поднятие в топ, и выделение цветом объявления. Для этого используется плагин https://osclass-pro.ru/payment_plugin_walletone.html, но при оплате любого из этих трех - премиум, поднятие в топ, или выделение цветом ...
Разработка веб версии мобильного приложения
Добрый день
Требуется разработать веб часть приложения по ТЗ, используя API приложения
Прежде чем оставить заявку прошу ознакомиться с ТЗ и API
Жду ваших предложений по срокам и стоимости разработки
Спасибо
Заявки фрилансеров
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