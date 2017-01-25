Разработка веб версии мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Добрый день

Требуется разработать веб часть приложения по ТЗ, используя API приложения

Прежде чем оставить заявку прошу ознакомиться с ТЗ и API

Жду ваших предложений по срокам и стоимости разработки

Спасибо

8 лет назад
proc3nt
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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