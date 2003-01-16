Необходимо настроить темы блогов и внести по несколько постов на каждый
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо настроить конфиги для блоговСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо настроить 13 блогов на WPСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеется начатый кабинет рекламодателя, есть управление рекламными кампаниями, тикеты, профиль. Необходимо дописать модуль статистики, модуль пополнения баланса и модуль показа объявления Стек технологий - php7.3-fpm, redis, nginx. Выполнено на бутстрапе с фреймворком YII2 Безопасная сделка приветствуется, адекватная достойная ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Имеется golang скрипт, который висит на порте на сервере, необходимо доработать его, добавить входные параметры и их передачу через go сервис Для специалиста задача займет несколько часовЗавершен2 года назад
Необходимо сделать лендинг, на котором юзер может подписаться на пуш уведомления, если юзер не подписывается, то сделать редирект на другой домен и предложить снова подписаться и так несколько раз(это должно настраиваться), после некоторого числа неудачных ...Завершен2 года назад
подправить яваскрипт, чтобы не было ошибок есть готовые лендинги, в которые надо внедрить этот новый яваскрипт задача несложная, нужно сделать побыстрее, оставляйте сразу свои контакты или пишите мне в телеграм сама задача есть скрипт https://dfmuyaymiu.mssg.guru/loop/index.html?landing_id=1&aff_id=100 он просит подписаться на пуш уведомления, ...Завершен2 года назад
Требуется доделать модуль статистики и управления источниками трафика Также реализовать механизм формирования рекламного объявления для отправки на rtb аукцион Есть много наработок, все смогу объяснить детальноВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день Имеется сайт с админ частью, необходимо подправить верстку сайта, чтобы все хорошо отображалось на мобильных устройствахHTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать приложение, для отображения содержимого сайта, с передачей на сайт различных метрик юзера для точной таргетации Жду ваших предложений, просьба указывать цены! СпасибоМобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется разработать логотип, дизайн и фирменный стиль партнерской программы по продаже трафика Жду ваших предложенийДизайн сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимы следующие виды работ Коррекция дизайна шаблона Логотип буквенный Дизайн группы ВК и страницы фейсбук, канала ютуб, твитерИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день Требуется разработать веб часть приложения по ТЗ, используя API приложения Прежде чем оставить заявку прошу ознакомиться с ТЗ и API Жду ваших предложений по срокам и стоимости разработки СпасибоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день Требуется разработка логотипа для вебсайта. Компания занимается созданием мобильных приложений и игр.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех Заинтересованы в продвижении мобильного приложенияПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработка дизайна мобильного приложения Полное ТЗ предоставлю после минимального собеседованияДизайн мобильных приложений16 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать лендинг, со сменой экранов прокруткиHTML-верстка24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Добрый день Необходимо разработать логотип, фирменный стиль и дизайн страниц биржи по покупке трафика Жду ваших предложенийДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Добрый день! Необходимо разработать дизайн интернет аптеки для мужского здоровья. Только для профи, жду ваших заявок! СпасибоДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $2500
Добрый день У нас большая сеть блогов по различным медиа тематикам(путешествия, знаменитости, мода) Мы ищем фрилансеров-переводчиков, которые смогут наполнять наши сайты качественным и интересным контентом. Оставляйте ваши заявки, либо пишите в личку.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад