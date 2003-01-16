proc3nt

Андрей proc3nt

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад

Разработка на PHP и MySQL

Разработка архитектуры приложений

Управление разработкой проекта

PHPMySQL
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$260
выплачено фрилансерам
88%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
$85
10 баллов
2 года назад
Заполнение WP блогов
Отличный заказчик!
Отличный программист, работать приятно
Ответный отзыв
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
2 года назад
Настройка конфигов WordPress
Рекомендую!
все отлично
Ответный отзыв
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
2 года назад
Настроить WordPress блоги
Отличный заказчик, четкое ТЗ, хорошие сроки, быстрая оплата. Рекомендую!
Всегда на связи, качественно и исполнительно
Ответный отзыв
playsetler
Роман 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов(-2)
$50
10 баллов
2 года назад
Скрипт пуш подписки с лендингом
Все отлично. Задание понятное, связь постоянная, оплата моментальная, рекомендую!
все сделал, внимательный
Ответный отзыв
Aldmelit
Дмитрий 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов(-3)
$55
10 баллов
2 года назад
Доработка Go скрипта
Чёткое ТЗ, моментальная оплата после тестирования, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству.
Настоящий профи, на связи, быстро и качественно сделал
Ответный отзыв