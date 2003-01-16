подправить яваскрипт, чтобы не было ошибок есть готовые лендинги, в которые надо внедрить этот новый яваскрипт задача несложная, нужно сделать побыстрее, оставляйте сразу свои контакты или пишите мне в телеграм сама задача есть скрипт https://dfmuyaymiu.mssg.guru/loop/index.html?landing_id=1&aff_id=100 он просит подписаться на пуш уведомления, ...