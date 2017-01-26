Здравствуйте, у меня на сайте есть платные объявления - премиум, поднятие в топ, и выделение цветом объявления. Для этого используется плагин https://osclass-pro.ru/payment_plugin_walletone.html, но при оплате любого из этих трех - премиум, поднятие в топ, или выделение цветом ...
Сделать карточки-слайды на java-script
Ищем специалиста, который сможет запрограммировать на JS+CSS+HTML такие же карточки-слайды, как в iOS-приложении "Росштрафы". Видео с примером того, как это работает: youtu.be/d1FAs77cLm4
Общие требования: карточки должны работать на мобильных браузерах, перелистываться через swipe, их можно добавлять/удалять (от 1 пустой карточки до 10).
Предположительно, это всё можно реализовать на основе swipe.js ( https://codepen.io/justincavery/pen/saEyI ), либо можете предложить свой вариант. Использование jQuery не желательно!
Желательно, чтобы у вас уже были примеры подобных работ. Ждем ваши предложения по срокам и стоимости.
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