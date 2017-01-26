Сделать карточки-слайды на java-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Ищем специалиста, который сможет запрограммировать на JS+CSS+HTML такие же карточки-слайды, как в iOS-приложении "Росштрафы". Видео с примером того, как это работает: youtu.be/d1FAs77cLm4 

Общие требования: карточки должны работать на мобильных браузерах, перелистываться через swipe, их можно добавлять/удалять (от 1 пустой карточки до 10). 

Предположительно, это всё можно реализовать на основе swipe.js ( https://codepen.io/justincavery/pen/saEyI ), либо можете предложить свой вариант. Использование jQuery не желательно! 

Желательно, чтобы у вас уже были примеры подобных работ. Ждем ваши предложения по срокам и стоимости.

CSSHTMLiOSJavaJavaScriptjQuery
8 лет назад
questygan4
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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