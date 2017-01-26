Требуются доработки для сайта. Есть действующий интернет магазин. Сайт с новым дизайном сейчас на тестовом сервере. Нужно дописать код, настроить и перенести готовый сайт. Админка 1. Настроить вычитание товара со склада. ...
Бот для Telegram, парсинг информации PGU.MOS.RU (электронный дневник)
Необходимо написать бота для Телеграм, который парсит электронный дневник на pgu.mos.ru и получает информацию о расписании, оценках и т.п. и выводит по запросу в чат.
Запросы простые :
1) «/расписание вторник|день недели|число» - выводит расписание на вторник|день недели|число
2) «/дз завтра|день недели|число» - выводит домашнее задание на завтра|день недели|число
Заявки фрилансеров
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