Бот для Telegram, парсинг информации PGU.MOS.RU (электронный дневник)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки437 просмотров

Необходимо написать бота для Телеграм, который  парсит электронный дневник на pgu.mos.ru и получает информацию о расписании, оценках и т.п. и выводит по запросу в чат.

Запросы простые : 

1) «/расписание вторник|день недели|число» - выводит расписание на вторник|день недели|число

2) «/дз завтра|день недели|число» - выводит домашнее задание на завтра|день недели|число

8 лет назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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