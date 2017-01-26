Внести изменения на сайте, а так же в мобильных приложениях

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Нужно внести изменения в вэб-проект и его приложения на Android и iOS.  

Сейчас адреса оффлайн-магазинов и интернет-магазинов завязаны на одну сущность, их нужно разделить.  

Для разделения необходимо:  

- Провести миграцию БД с добавлением новой сущности, адреса интернет магазина, и разделение данных  

- Внести изменения в API, добавление новых сущностей  

- Изменить фронт (визуальная часть, методы работы с API)  

- Изменить создание заявки в приложениях iOS и Android  

Для этого нужен опыт PHP-программирования с умением кодить мобильные приложения. 

От вас требуется быстро разобраться в имеющемся самописном коде(он модульный, понятный, документированный, без использования фреймворков).   

Требования к навыкам не сложные, но нужно ими отлично владеть. Необходимы знания по PHP, MySql, JavaScript, Html, git. Желателен опыт работы с высоконагруженными проектами, Redis и Sphinx.

AndroidGitHTMLiOSJavaScriptMySQLPHPRedis
8 лет назад
Transss1
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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