Внести изменения на сайте, а так же в мобильных приложениях

Нужно внести изменения в вэб-проект и его приложения на Android и iOS.

Сейчас адреса оффлайн-магазинов и интернет-магазинов завязаны на одну сущность, их нужно разделить.

Для разделения необходимо:

- Провести миграцию БД с добавлением новой сущности, адреса интернет магазина, и разделение данных

- Внести изменения в API, добавление новых сущностей

- Изменить фронт (визуальная часть, методы работы с API)

- Изменить создание заявки в приложениях iOS и Android

Для этого нужен опыт PHP-программирования с умением кодить мобильные приложения.

От вас требуется быстро разобраться в имеющемся самописном коде(он модульный, понятный, документированный, без использования фреймворков).

Требования к навыкам не сложные, но нужно ими отлично владеть. Необходимы знания по PHP, MySql, JavaScript, Html, git. Желателен опыт работы с высоконагруженными проектами, Redis и Sphinx.