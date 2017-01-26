Требуется доработать сайт на Yii2 (видео портал)

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Доброго времени суток!  

Требуется доработать сайт на Yii2.  

Ссылка на сайт – drive.kg  

Ссылка на список правок – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0Vzn8z1HznYjNP3uy3By6QlE99fe42t39DsJvBp6HQ/edit#gid=0

Yii
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров