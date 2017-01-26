Интегрировать LP с почтовым сервисом Getresponse и CRM

Ищем специалиста, который сможет запрограммировать на JS+CSS+HTML такие же карточки-слайды, как в iOS-приложении "Росштрафы". Видео с примером того, как это работает: youtu.be/d1FAs77cLm4 Общие требования: карточки должны работать на мобильных браузерах, перелистываться через swipe, их можно ...