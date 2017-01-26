Интегрировать LP с почтовым сервисом Getresponse и CRM

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1. Установить всплывающее окно на выходе на сайт www.ideal-kover.ru (вставить код JavaScript (код дам)  на сайт. Сервис getresponse.com)2. Интегрировать формы заявок на сайте http://joxi.ru/5mdWa40ilMLXr1 c getresponse Пример скрипта: https://github.com/GetResponse/getresponse-api-php3. Интегрировать заявки с сайта с crm lptracker.ru (не сложнее яндекс метрики http://help.lptracker.ru/knowledgebase/инструкция-по-установке-кодов/ )4. Изменить текст окна спасибо http://joxi.ru/a2XeJbxijx0jAg5. Заменить фавикон (значок в адресной строке) http://joxi.ru/eAO4nBlU8yxVro 6. Изменить текст автосообщения с сервиса sms.ru (автоотправка настроена, изменить текст)

JavaScript
8 лет назад
serebroooo
Эдуард 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров