Доброго времени суток! Требуется доработать сайт на Yii2. Ссылка на сайт – drive.kg Ссылка на список правок – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0Vzn8z1HznYjNP3uy3By6QlE99fe42t39DsJvBp6HQ/edit#gid=0
Интегрировать LP с почтовым сервисом Getresponse и CRM
1. Установить всплывающее окно на выходе на сайт www.ideal-kover.ru (вставить код JavaScript (код дам) на сайт. Сервис getresponse.com)2. Интегрировать формы заявок на сайте http://joxi.ru/5mdWa40ilMLXr1 c getresponse Пример скрипта: https://github.com/GetResponse/getresponse-api-php3. Интегрировать заявки с сайта с crm lptracker.ru (не сложнее яндекс метрики http://help.lptracker.ru/knowledgebase/инструкция-по-установке-кодов/ )4. Изменить текст окна спасибо http://joxi.ru/a2XeJbxijx0jAg5. Заменить фавикон (значок в адресной строке) http://joxi.ru/eAO4nBlU8yxVro 6. Изменить текст автосообщения с сервиса sms.ru (автоотправка настроена, изменить текст)
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