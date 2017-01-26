Доработка по JavaScript фреймворк

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Доработать сайт (систему заказов товаров) написанную на JavaScript фреймворк 

Задача: 

1. Сделать копирование существующего заказа 

2. В "подбор" вывести столбец "единицы измерения" (Реквизит у товара уже создан – только вывести) 

3. Окно подбора товаров расширить в два раза 

zakaz.gemohelp.ru

логин - admin

пароль - alexadm

http://prntscr.com/e0lbms

http://prntscr.com/e0lbpz 

В ставказ обьязательно укажите свою цену, и сроки выполнения. И оставляйте скайп для связи. 

JavaScript
8 лет назад
questygan4
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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