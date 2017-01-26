Нужна программа-постер для https://auto.ru/parts/ Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте. Именно программа, это не ручной постинг!
Доработка по JavaScript фреймворк
Доработать сайт (систему заказов товаров) написанную на JavaScript фреймворк
Задача:
1. Сделать копирование существующего заказа
2. В "подбор" вывести столбец "единицы измерения" (Реквизит у товара уже создан – только вывести)
3. Окно подбора товаров расширить в два раза
логин - admin
пароль - alexadm
В ставказ обьязательно укажите свою цену, и сроки выполнения. И оставляйте скайп для связи.
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