Нужна программа-постер для https://auto.ru/parts/ Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте. Именно программа, это не ручной постинг!
Экспорт данных из MySQL в CSV или в HTML
Нужно сделать выборку заказов по дате из MySQL в CSV или в HTML.
Это нужно для формирования отчета по продажам за определенный период.
Как это должно выглядеть:
1. Простая форма авторизации для страницы Экспорта заказов
2. Выбираем диапазон дат, с какое по какой день, месяц, год делать выборку
3. Экспортируем данные в CSV или на страницу в HTML. Можно так и так, экспорт на страницу и ссылка скачать файл
Расширенный вариант:
1. Выбор статусов заказов для экспорта. Данные статусов в ID, а имена статусов находятся в другой таблице
Во вложении пример таблицы.
Указывайте пожалуйста цену за базовый и расширенный функционал.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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