Экспорт данных из MySQL в CSV или в HTML

Нужно сделать выборку заказов по дате из MySQL в CSV или в HTML.

Это нужно для формирования отчета по продажам за определенный период.

Как это должно выглядеть:

1. Простая форма авторизации для страницы Экспорта заказов

2. Выбираем диапазон дат, с какое по какой день, месяц, год делать выборку

3. Экспортируем данные в CSV или на страницу в HTML. Можно так и так, экспорт на страницу и ссылка скачать файл

Расширенный вариант:

1. Выбор статусов заказов для экспорта. Данные статусов в ID, а имена статусов находятся в другой таблице

Во вложении пример таблицы.

Указывайте пожалуйста цену за базовый и расширенный функционал.

Спасибо.