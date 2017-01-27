Экспорт данных из MySQL в CSV или в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок133 просмотра

Нужно сделать выборку заказов по дате из MySQL в CSV или в HTML. 

Это нужно для формирования отчета по продажам за определенный период.

Как это должно выглядеть:

1. Простая форма авторизации для страницы Экспорта заказов

2. Выбираем диапазон дат, с какое по какой день, месяц, год делать выборку

3. Экспортируем данные в CSV или на страницу в HTML. Можно так и так, экспорт на страницу и ссылка скачать файл

Расширенный вариант:

1. Выбор статусов заказов для экспорта. Данные статусов в ID, а имена статусов находятся в другой таблице

Во вложении пример таблицы. 

Указывайте пожалуйста цену за базовый и расширенный функционал. 

Спасибо.

HTMLMySQL
8 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно. Сделал больше, чем было в задании. Отличный специалист.
Отличный заказчик, приятно было иметь дело. Сергей понятно объяснил что требуется, быстро принял выполненную работу и так же быстро ее оплатил.

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад