Opencart – настройка конструктора футболок T-Shirt eCommerce

В магазине на opencart установлен конструктор изображений на футболках T-Shirt eCommerce.

Задачи:

1. На странице Конструктор/ Выберите продукт/ Нет товаров для выбора – здесь должны отображаться виды одежды без рисунков

2. Таб Загрузить изображение/ после загрузки оно должно сразу отображатся на товаре (сейчас отображается только после клика на него)

3. Добавить украинский язык, увеличить превью товара.

4. Кнопка Сохранить (Справа) / Сохранить свой дизайн – Ссылка на ваш дизайн: ссылка закрыта.

5. Кнопка Поделиться/ в всплывающем окне вставить иконки соц сетей (для примера кнопку в facebook) и кнопку "Поделиться"(добавление кнопок соцсетей должно быть через админку)

6. Опции продукта/ Выберите цвет продукта, нужно поставить шесть цветов которые есть на странице товара и загрузить соответствующие им изображения.

7. Опции продукта/ Size должны быть чекбоксы и выбрать одновременно можно только один

8. Option – отключить и скрыть или просто скрыть (не понятно зачем он нужен или объяснить зачем он нужен )

9. Размер экрана – Front A4 – скрыть слово Front

10. Используется цвет – добавить используемый цвет

11. После покупки Товара – изделие с индивидуальным изображением, на почту админа должно высылатся письмо в котором должно быть: Стандартное содержание о товаре (название продукта, цвет, размер, код товара, изображение товара с рисунком заказчика, указание размера изображения, прикрепленный файл с индивидуальным изображением (если заказчик его загружал в конструкторе).

12. Так же проверить чтобы после этих изменений не нарушилась работа других функций и если нарушилась то починить их.

Сделать это все на субдомене и после настройки и тестирования залить на основной домен протестировать и настроить если что поломалось.