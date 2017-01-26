Нужна программа-постер для https://auto.ru/parts/ Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте. Именно программа, это не ручной постинг!
Opencart – настройка конструктора футболок T-Shirt eCommerce
В магазине на opencart установлен конструктор изображений на футболках T-Shirt eCommerce.
Задачи:
1. На странице Конструктор/ Выберите продукт/ Нет товаров для выбора – здесь должны отображаться виды одежды без рисунков
2. Таб Загрузить изображение/ после загрузки оно должно сразу отображатся на товаре (сейчас отображается только после клика на него)
3. Добавить украинский язык, увеличить превью товара.
4. Кнопка Сохранить (Справа) / Сохранить свой дизайн – Ссылка на ваш дизайн: ссылка закрыта.
5. Кнопка Поделиться/ в всплывающем окне вставить иконки соц сетей (для примера кнопку в facebook) и кнопку "Поделиться"(добавление кнопок соцсетей должно быть через админку)
6. Опции продукта/ Выберите цвет продукта, нужно поставить шесть цветов которые есть на странице товара и загрузить соответствующие им изображения.
7. Опции продукта/ Size должны быть чекбоксы и выбрать одновременно можно только один
8. Option – отключить и скрыть или просто скрыть (не понятно зачем он нужен или объяснить зачем он нужен )
9. Размер экрана – Front A4 – скрыть слово Front
10. Используется цвет – добавить используемый цвет
11. После покупки Товара – изделие с индивидуальным изображением, на почту админа должно высылатся письмо в котором должно быть: Стандартное содержание о товаре (название продукта, цвет, размер, код товара, изображение товара с рисунком заказчика, указание размера изображения, прикрепленный файл с индивидуальным изображением (если заказчик его загружал в конструкторе).
12. Так же проверить чтобы после этих изменений не нарушилась работа других функций и если нарушилась то починить их.
Сделать это все на субдомене и после настройки и тестирования залить на основной домен протестировать и настроить если что поломалось.
Заявки фрилансеров
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