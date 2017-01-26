Доработать интернет-магазин на платформе Joomla+virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки107 просмотров

У нас куплен интернет-магазин на платформе Joomla+virtuemart, установлен. 

1. необходимо русифицировать 

2. исправить кнопки, расположение по примеру. 

3. текст и картинки перенесены, необходимо сео оптимизировать у нас около 20-25 товаров. 

4. подключить готовую реферальную систему, доработать ее.(подробнее обсуждаем с подходящим кандидатом)

Joomla
8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров