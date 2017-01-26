Интернет магазин

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок136 просмотров

Заказ через сайт 

оплата электронными деньгами

оллата   при получении 

автоматически считать   с доставкой   на сайте с  учетом  курса долара 

возможность  установки несколько языков   с учетом геолокацыы  

возможность вести учет товаров на складе  и поиск по коду  для  отправки 

отзывы

фото для выбота  типов товара    и видео   для  товаров

Стиль алиэкспресс функцыонал похожий   !

8 лет назад
Art1977
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров