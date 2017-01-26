Сайт на Wordpress Требования к фиду https://yandex.ru/support/realty/partners/requirements.html
Интернет магазин
Заказ через сайт
оплата электронными деньгами
оллата при получении
автоматически считать с доставкой на сайте с учетом курса долара
возможность установки несколько языков с учетом геолокацыы
возможность вести учет товаров на складе и поиск по коду для отправки
отзывы
фото для выбота типов товара и видео для товаров
Стиль алиэкспресс функцыонал похожий !
Заявки фрилансеров
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