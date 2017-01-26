Сайт на Wordpress Требования к фиду https://yandex.ru/support/realty/partners/requirements.html
Написать фид для директа
НАДО НАПИСАТЬ фИД ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЯВЛ ЕНИИ ДИРЕКТА. Сайт -http://zapchasti-onlain.ru/
Требования к фидуФид должен быть предоставлен в формате YML. Это формат, разработанный и рекомендованный Яндексом для размещения информации в Яндекс.Маркете. Подробнее о формате YML в Помощи Яндекс.Маркета.Директ поддерживает два типа описания товарных предложений:Ссылка на файлЗагрузить файлРазместите фид на сайте вашего магазина. Размер фида не должен превышать 512 Мб. Файл один раз в сутки скачивается роботом, и обновленные данные импортируются в Директ.Файл должен быть доступен по протоколу HTTP, HTTPS или FTP. Для доступа к нему вы можете использовать авторизацию. В этом случае во время загрузки фида укажите логин и пароль. При изменении URL или авторизационных данных вам необходимо внести соответствующие изменения в фид.Если в ссылках в фиде указаны UTM-метки, которые не подходят для отслеживания рекламной кампании, мы рекомендуем удалить их. Для этого установите флажок Автоматически удалять UTM-метки. Добавить новые UTM-метки можно на странице редактирования группы объявлений (кнопка +Добавить параметры к ссылкам).Вы можете разместить фид в архиве, созданном с помощью алгоритма сжатия ZIP (расширение .zip) или GNU ZIP (расширение .gz).Если произошла ошибка при добавлении фида (например, размер, формат фида или ссылка на него не соответствуют требованиям), вы увидите статус «Ошибка загрузки». Чтобы посмотреть отчет об ошибках, перейдите по ссылке Подробнее.Валидация файлаПри чтении файла проверяются следующие условия:
- присутствуют все обязательные элементы;
- все названия элементов являются корректными;
- каждый элемент присутствует не более одного раза.
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