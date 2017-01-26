Написать фид для директа

НАДО НАПИСАТЬ фИД ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЯВЛ ЕНИИ ДИРЕКТА. Сайт -http://zapchasti-onlain.ru/

Требования к фидуФид должен быть предоставлен в формате YML. Это формат, разработанный и рекомендованный Яндексом для размещения информации в Яндекс.Маркете. Подробнее о формате YML в Помощи Яндекс.Маркета.Директ поддерживает два типа описания товарных предложений:

присутствуют все обязательные элементы;

все названия элементов являются корректными;

каждый элемент присутствует не более одного раза.