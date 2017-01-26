Программист веб ресурса

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Закрыт2 заявки100 просмотров

Для развития нашего онлайн ресурса ищем программиста. 

Требования к его квалификации:

веб-верстка

веб-программирование (front/back)

java-scripts

знание Smarty

И важно! доп требования - знание Astra-CMS

Главные требования к человеку: ответственный, дружит со сроками. 

Оплата договорная

Java
8 лет назад
vasilenko30
48 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров