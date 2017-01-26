Создать проект на Modx

$220
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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки124 просмотра

Прикреплено Тз

Нужно сверстать и сделать функционал

Дизайн https://yadi.sk/d/ttb8lkz_3B6AL4

Нужно показать поэтапно работу, верстка а далее натяжка в понедельник хотелось бы увидеть верстку.

MODX
8 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров