Сайт на Wordpress Требования к фиду https://yandex.ru/support/realty/partners/requirements.html
Нужен простой личный кабинет для клиентов
Вот видео - https://youtu.be/OwgoTiXK8Kw
Вот прототип (нажать на hotspots - hand cursor, чтобы увидеть кликабельные моменты) - https://app.moqups.com/[email protected]/qOvftMFOOu/view/page/a73a5b22a
ТЗ
1. Создать систему можно на основе дизайна bootstrap, либо на основе любого шаблона. Дизайн и расположение элементов не важны. Главное функции.
2. Разделы:
- Авторизация. Страница для авторизации, где есть логин в виде ID и пароль. Юзер его не может создать, его создает админ и выдает. Можно только восстановить пароль на е-мейл.
- Главная. Здесь отображается уникальная лента новостей для данного пользователя. Каждая новость при публикации уходит на е-мейл зарегистрированного. Подробнее новость не просматривается и публикуется только в виде картинки. Новости добавляет админ.
- Приглашенные клиенты. Обычная статичная страница с текстом для данного зарегистрированного клиента. Страницу редактирует админ.
- Условия. Обычная статичная текстовая страница, отображаемая в аккаунтах всех пользователей везде текст одинаковый. Редактируется админом.
- Профиль. Обычная статичная страница с текстом для данного зарегистрированного клиента. Страницу редактирует админ. При нажатии на кнопку редактировать клиент отправляет через обратную форму связи запрос, а админ сам правит страницу. Пользователь не правит инфо.
- Вывести баланс. Обычная статичная текстовая страница, отображаемая в аккаунтах всех пользователей везде текст одинаковый. Редактируется админом. Содержит обратную форму связи для админа.
Пишите цены и сроки
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