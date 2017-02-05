Нужен простой личный кабинет для клиентов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок279 просмотров

Вот видео - https://youtu.be/OwgoTiXK8Kw

Вот прототип (нажать на hotspots - hand cursor, чтобы увидеть кликабельные моменты) - https://app.moqups.com/[email protected]/qOvftMFOOu/view/page/a73a5b22a 

ТЗ

1. Создать систему можно на основе дизайна bootstrap, либо на основе любого шаблона. Дизайн и расположение элементов не важны. Главное функции.

2. Разделы:

- Авторизация. Страница для авторизации, где есть логин в виде ID и пароль. Юзер его не может создать, его создает админ и выдает. Можно только восстановить пароль на е-мейл.

- Главная. Здесь отображается уникальная лента новостей для данного пользователя. Каждая новость при публикации уходит на е-мейл зарегистрированного. Подробнее новость не просматривается и публикуется только в виде картинки.  Новости добавляет админ.

- Приглашенные клиенты. Обычная статичная страница с текстом для данного зарегистрированного клиента. Страницу редактирует админ.

- Условия. Обычная статичная текстовая страница, отображаемая в аккаунтах всех пользователей везде текст одинаковый. Редактируется админом.  

- Профиль. Обычная статичная страница с текстом для данного зарегистрированного клиента. Страницу редактирует админ.  При нажатии на кнопку редактировать клиент отправляет через обратную форму связи запрос, а админ сам правит страницу. Пользователь не правит инфо.

- Вывести баланс. Обычная статичная текстовая страница, отображаемая в аккаунтах всех пользователей везде текст одинаковый. Редактируется админом.  Содержит обратную форму связи для админа. 

Пишите цены и сроки

Bootstrap
8 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
4 дня
Отличная работа! Сделал качественно личный кабинет для клиентов с нуля на lARAVEL famework + BOOTSTRAP. Рекомендую!
Четко поставленное ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад