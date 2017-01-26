Необходима помощь в настройке hybridauth (авторизация Facebook)

Необходима помощь в настройке авторизации на сайте через социальные сети Facebook и Google+ с помощью hybridauth. Остальные соц.сети (твиттер, вконтакте, одноклассиники, майлру, яндекс) работают без проблем. А вот с фэйсбуком и гугл+ какая то засада (цензура не пропустит эти слова))) ), ни как не могу настроить. Могу дать доступ разработчика в фейсбук аккаунте, либо обсуждаемо. skype: spiritdruid

Просьба оставлять заявки только у кого есть реально работающий проект с авторизацией через фейсбук и/или гугл+ через hybridauth.

Оплата по факту сделанной успешной работы или через безопасную сделку.