Необходима помощь в настройке hybridauth (авторизация Facebook)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Необходима помощь в настройке авторизации на сайте через социальные сети Facebook и Google+ с помощью hybridauth. Остальные соц.сети (твиттер, вконтакте, одноклассиники, майлру, яндекс) работают без проблем. А вот с фэйсбуком и гугл+ какая то засада (цензура не пропустит эти слова))) ), ни как не могу настроить. Могу дать доступ разработчика в фейсбук аккаунте, либо обсуждаемо. skype: spiritdruid

Просьба оставлять заявки только у кого есть реально работающий проект с авторизацией через фейсбук и/или гугл+ через hybridauth.

Оплата по факту сделанной успешной работы или через безопасную сделку.

8 лет назад
dduck
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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