Вот видео - https://youtu.be/OwgoTiXK8Kw Вот прототип (нажать на hotspots - hand cursor, чтобы увидеть кликабельные моменты) - https://app.moqups.com/[email protected]/qOvftMFOOu/view/page/a73a5b22a ТЗ 1. Создать систему можно на основе дизайна bootstrap, либо на основе любого шаблона. ...
Необходима помощь в настройке hybridauth (авторизация Facebook)
Необходима помощь в настройке авторизации на сайте через социальные сети Facebook и Google+ с помощью hybridauth. Остальные соц.сети (твиттер, вконтакте, одноклассиники, майлру, яндекс) работают без проблем. А вот с фэйсбуком и гугл+ какая то засада (цензура не пропустит эти слова))) ), ни как не могу настроить. Могу дать доступ разработчика в фейсбук аккаунте, либо обсуждаемо. skype: spiritdruid
Просьба оставлять заявки только у кого есть реально работающий проект с авторизацией через фейсбук и/или гугл+ через hybridauth.
Оплата по факту сделанной успешной работы или через безопасную сделку.
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