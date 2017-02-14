Нужно спарсить темы с одного форума версии IPB4

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка170 просмотров

Нужен специалист, который уже парсил форумы IPB4.

Задача состоит в том, что нужно собрать все темы, пользователей одного форума IPB4 перенести в базу другого форума IPB4.

При этом нужно это нужно сделать поэтапно по разделам например, раздел источника жилищное право –> в получателя жилищное право.

Также нужно чтоб имена для новых пользователей брались случайным образом из определенного списка, а аватары пользователей должны браться из форума источника. Также нужно учесть, чтоб перенеслись количество просмотров, даты создания тем, даты создания постов, теги темы

 

Было бы идеально, если бы дали готовый php скрипт, чтобы дальнейшем я его мог дорабатывать, если есть такая возможность или по крайней мере объяснить в какие таблицы и поля в базе mysql вносить данные.

MySQLPHP
8 лет назад
tvoy
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergcloud
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
В целом Сергей молодец, выполнил почти во время, потому что задача оказалась немного тяжеловата.
Очень хороший человек. С такими людьми очень комфортно сотрудничать. Сейчас это редкость. Сроки выполнения проекта были сильно сдвинуты (по моей вине), но все согласовывалось с заказчиком без проблем. Оплата произошла сразу после передачи обговоренных данных.

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sergcloud
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад