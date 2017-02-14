Нужно спарсить темы с одного форума версии IPB4

Нужен специалист, который уже парсил форумы IPB4.

Задача состоит в том, что нужно собрать все темы, пользователей одного форума IPB4 перенести в базу другого форума IPB4.

При этом нужно это нужно сделать поэтапно по разделам например, раздел источника жилищное право –> в получателя жилищное право.

Также нужно чтоб имена для новых пользователей брались случайным образом из определенного списка, а аватары пользователей должны браться из форума источника. Также нужно учесть, чтоб перенеслись количество просмотров, даты создания тем, даты создания постов, теги темы

Было бы идеально, если бы дали готовый php скрипт, чтобы дальнейшем я его мог дорабатывать, если есть такая возможность или по крайней мере объяснить в какие таблицы и поля в базе mysql вносить данные.