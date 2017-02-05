Основной целью сайта является организация и проведения кибертурниров в различных игровых дисциплинах. Таких как: DOTA2,CS GO, FIFA, UFC и т.д. Для этих целей сайт должен иметь следующие разделы и подразделы (тематики): + Киберспорт ...
Нужен DLE кодер
Нужно перенесту базу с одного сайта дле на второй сайт дле, но с некоторыми пожеланиями (заморочками).
И еще нужен скрипт копирования новостей с одного сайта на второй (типа граббер, но со своего сайта).
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