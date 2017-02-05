Нужен DLE кодер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки162 просмотра

Нужно перенесту базу с одного сайта дле на второй сайт дле, но с некоторыми пожеланиями (заморочками).

И еще нужен скрипт копирования новостей с одного сайта на второй (типа граббер, но со своего сайта).

DLE
8 лет назад
markos1992
Иванов 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$55
5 дней
Задание было выполнено в полном объеме, даже больше. Все детали были обсуждены, предложен самый оптимальный вариант. Который был успешно реализован. 2 созданные скрипта работают отлично. Плюс еще была выполнена дополнительная работа, которая в ТЗ не была указанна. Выполнена оперативно. В общем, я всем доволен. Буду обращаться еще. И всем советую.
Хороший заказчик) Мною было предложено предоплату в 50%, на что он согласился без проблем. Заказчик из тех кто, не пишет каждый час и спрашивает как там результат. Сотрудничеством доволен и всем рекомендую! Будем дальше работать!

Заявки фрилансеров

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад