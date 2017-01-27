Разработка сайта организации и проведения кибертурниров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Основной целью сайта является организация и проведения кибертурниров в различных игровых дисциплинах. Таких как: DOTA2,CS GO, FIFA, UFC и т.д. Для этих целей сайт должен иметь следующие разделы и подразделы (тематики):

+ Киберспорт

﻿+Новости

﻿+Дисциплины

﻿+ Школа киберспорта

+ Игроки и команды

﻿+Регистрация

﻿+Управление профайлом

﻿+Статистика

﻿+Просцена

+ Турниры

﻿+Текущие турниры

﻿+Календарь

﻿+Регламенты

﻿+Турнирные таблицы

+ Форум

+ Ставки

+ Об организации

Сайт должен быть мультиязычным (РУС, КАЗ, АНГ) (перевод наш.)

8 лет назад
guest_14855080837876
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров