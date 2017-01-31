Внести изменения в систему комментирования на сайте

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Завершен2 заявки119 просмотров

редактировать нужно код сниппета через ftp

8 лет назад
Tatius-ka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад