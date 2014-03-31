1. Программирование серверной части на PHP
2. В качестве базы данных использую MySQL.
3. Клиентскую часть разрабатываю с использованием языка программирования JavaScript (в том числе библиотеки jQuery).
4. Страницы верстаю кроссбраузерно и валидно, блоками.
5. Есть большой опыт разработки проектов с использованием карт от Яндекс и Google.
6. Парсеры
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
9 баллов
8 лет назад
MySQLPHP
В целом Сергей молодец, выполнил почти во время, потому что задача оказалась немного тяжеловата.
Ответный отзыв
Очень хороший человек. С такими людьми очень комфортно сотрудничать. Сейчас это редкость. Сроки выполнения проекта были сильно сдвинуты (по моей вине), но все согласовывалось с заказчиком без проблем. Оплата произошла сразу после передачи обговоренных данных.
$30
10 баллов
9 лет назад
Все хорошо, в срок и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата.
$75
10 баллов
11 лет назад
Люблю таких ребят. Четко, точно, все объяснит и по полочкам разложит. Вместо одного проекта, мы договорились о нескольких. Работать с этим исполнителем - одно удовольствие. Всем рекомендую для сотрудничества.
$40
10 баллов
11 лет назад
PHP
Рад сотрудничеству
$25
10 баллов
11 лет назад
Работу выполнил правильно и в срок, сотрудничество прошло без конфликтов. Спасибо.
Ответный отзыв
Дмитрий сразу настолько четко сформулировал задачу, что мне ни разу не пришлось уточнять никаких деталей. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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