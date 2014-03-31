Очень хороший человек. С такими людьми очень комфортно сотрудничать. Сейчас это редкость. Сроки выполнения проекта были сильно сдвинуты (по моей вине), но все согласовывалось с заказчиком без проблем. Оплата произошла сразу после передачи обговоренных данных.