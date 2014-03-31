sergcloud

Сергей sergcloud

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

1. Программирование серверной части на PHP

2. В качестве базы данных использую MySQL.

3. Клиентскую часть разрабатываю с использованием языка программирования JavaScript (в том числе библиотеки jQuery).

4. Страницы верстаю кроссбраузерно и валидно, блоками.

5. Есть большой опыт разработки проектов с использованием карт от Яндекс и Google.

6. Парсеры

Отзывы заказчиков

tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$40
9 баллов
8 лет назад
Нужно спарсить темы с одного форума версии IPB4
MySQLPHP
В целом Сергей молодец, выполнил почти во время, потому что задача оказалась немного тяжеловата.
Очень хороший человек. С такими людьми очень комфортно сотрудничать. Сейчас это редкость. Сроки выполнения проекта были сильно сдвинуты (по моей вине), но все согласовывалось с заказчиком без проблем. Оплата произошла сразу после передачи обговоренных данных.
Ответный отзыв
wisefoam
Никита 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
$30
10 баллов
9 лет назад
Скрипт для сайта гдз
Все хорошо, в срок и качественно. Рекомендую
Очень хороший заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Yana0408
Яна 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$75
10 баллов
11 лет назад
Нужно написать скрипт для выгрузки товаров с сайта
Люблю таких ребят. Четко, точно, все объяснит и по полочкам разложит. Вместо одного проекта, мы договорились о нескольких. Работать с этим исполнителем - одно удовольствие. Всем рекомендую для сотрудничества.
ок
Ответный отзыв
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Написать парсер
PHP
Рад сотрудничеству
ок
Ответный отзыв
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Спарсить наименования товаров с ситилинка
Работу выполнил правильно и в срок, сотрудничество прошло без конфликтов. Спасибо.
Дмитрий сразу настолько четко сформулировал задачу, что мне ни разу не пришлось уточнять никаких деталей. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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