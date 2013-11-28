Сделать 3 пункта ТЗ для seo, сайт на joomla 2.5

Сайт на joomla 2.5:

http://ptk-trans.com/

Необходимо сделать 3 пункта ТЗ:

1. Сделать вывод «хлебных крошек». Пример шаблона:

Главная /

Название страницы

Пример кода для странички http://ptk-trans.com/stati/67-kto-otvetit-nam-spolna%E2%80%A6ili-kto-takoi-ekspeditor.html

Главная /

Статьи /

Кто ответит нам сполна....или кто такой экспедитор

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2. Для второй и последующий страницы раздела «статьи», настроить генерацию title и description по шаблону:

Title: Статьи: страница №(номер страницы)- «Планет-Транском»

Description: Статьи: страница №(номер страницы)-. Качественные грузоперевозки по Украине и странам СНГ от компании ★ «Планет-Транском» ★. Наши тел.: ☎ (067) 353–27–11 , (067) 351–14–24

Пример для страницы ptk-trans.com/stati.html?start=5

Title: Статьи: страница №2 - «Планет-Транском»

Description: Статьи: страница №2. Качественные грузоперевозки по Украине и странам СНГ от компании ★ «Планет-Транском» ★. Наши тел.: ☎ (067) 353–27–11 , (067) 351–14–24

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3. На странице http://ptk-trans.com/calculator.html , не работает автогенерация

title и description. Необходимо исправить

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Напишите пожалуйста в заявке цену и сроки. Если что-то не понятно, спрашивайте в самой заявке. В личку, скайп и т.д. пожалуйста не пишите, я сам вам напишу.