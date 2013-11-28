Необходимо сделать так, чтобы модуль работал с виртуемарт2. стоимость? сроки?
Сделать 3 пункта ТЗ для seo, сайт на joomla 2.5
Сайт на joomla 2.5:
Необходимо сделать 3 пункта ТЗ:
1. Сделать вывод «хлебных крошек». Пример шаблона:
Главная /
Название страницы
Пример кода для странички http://ptk-trans.com/stati/67-kto-otvetit-nam-spolna%E2%80%A6ili-kto-takoi-ekspeditor.html
Главная /
Статьи /
Кто ответит нам сполна....или кто такой экспедитор
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2. Для второй и последующий страницы раздела «статьи», настроить генерацию title и description по шаблону:
Title: Статьи: страница №(номер страницы)- «Планет-Транском»
Description: Статьи: страница №(номер страницы)-. Качественные грузоперевозки по Украине и странам СНГ от компании ★ «Планет-Транском» ★. Наши тел.: ☎ (067) 353–27–11 , (067) 351–14–24
Пример для страницы ptk-trans.com/stati.html?start=5
Title: Статьи: страница №2 - «Планет-Транском»
Description: Статьи: страница №2. Качественные грузоперевозки по Украине и странам СНГ от компании ★ «Планет-Транском» ★. Наши тел.: ☎ (067) 353–27–11 , (067) 351–14–24
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3. На странице http://ptk-trans.com/calculator.html , не работает автогенерация
title и description. Необходимо исправить
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Напишите пожалуйста в заявке цену и сроки. Если что-то не понятно, спрашивайте в самой заявке. В личку, скайп и т.д. пожалуйста не пишите, я сам вам напишу.
Заявки фрилансеров
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