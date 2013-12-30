Проблемы с меню в Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок118 просмотров

Здравствуйте! Есть сайт на временном домене: http://test.vitrina-market.com/

Проблема в том, что на сайте не работают пункты меню, которые ссылаются на материал сайта. Это меню в верхней части сайта (1111, 2222, Главная, 123) Я перепробовал все: ставил в настройках админки "Включить SEF (ЧПУ)" и "Перенаправление URL", переименовывал htaccess.txt в .htaccess Но ничего не помогает.

Есть подозрение, что нужно копаться в базе данных.

Прошу помочь решить данную проблему, нужно очень срочно. Укажите стоимость работ.

Joomla
11 лет назад
Helloween20
Рустем 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно выполнил всю работу, а так же дополнительные задания. Всем рекомендую.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад