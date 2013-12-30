Проблемы с меню в Joomla 2.5

Здравствуйте! Есть сайт на временном домене: http://test.vitrina-market.com/

Проблема в том, что на сайте не работают пункты меню, которые ссылаются на материал сайта. Это меню в верхней части сайта (1111, 2222, Главная, 123) Я перепробовал все: ставил в настройках админки "Включить SEF (ЧПУ)" и "Перенаправление URL", переименовывал htaccess.txt в .htaccess Но ничего не помогает.

Есть подозрение, что нужно копаться в базе данных.

Прошу помочь решить данную проблему, нужно очень срочно. Укажите стоимость работ.