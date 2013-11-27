Доработки сайта

Приветствую!

В движке существует возможность прикреплять файл к заказу (см. Демо http://demo.myopencart.ru/index.php?route=product/product&path=25_29&product_id=42 )

Однако, прикрепленный файл отображается не в виде ссылки, кликнув по которой можно скачать, а в виде текста с названием и путем файла.

Требуется сделать доработку: прикрепленный файл должен отображаться в виде ссылки, чтобы по клику можно было скачать файл

- в истории заказа у покупателя,

- в данных заказа в админ панели,

- в емайл уведомлениях, отправляемых покупателю и админу.

От Вас – предложения с ценой и сроками http://demo.myopencart.ru/index.php?route=product/product&path=25_29&product_id=42