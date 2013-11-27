Разместить код на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки118 просмотров

Здравствуйте, необходимо сейчас разместить код на сайте.

Движок Джумла.

Жду вопросы, предложения по цене.

Joomla
11 лет назад
sukrona
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Сложностей не возникло. Рекомендую!
Все хорошо, спасибо!

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад