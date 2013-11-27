Дополнения к сайту на Joomla

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Закрыт1 заявка147 просмотров

1 Добавить разделы в основное меню и категории

2 Добавить сервисы: оформить заказ, заявка на расчет, калькулятор

3 Перелинковка

тех задание в прикрепленном файле

Joomla
11 лет назад
DesignFormat
Виктория 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Уважаемый Эдуард не выполнил работу, оставил себе аванс 75$ и не посчитал нужным ответить на мои сообщения и письма на почту. Наше техническое задание должно было быть выполнено за 7 дней, 150$ 3 дек договорились о работе 8 дек аванс 12 дек Эдуард отписался, сказал, что в больнице, через несколько дней приступит 21 дек отписался, что вышел из больницы и приступит 7 января, так и не дождавшись ни начала работы, ни ответа, я решила на этом закончить"работу" с этим человеком Честно скажу, я очень терпелива и с пониманием отношусь к различным жизненным обстоятельствам. Думала, что может действительно человеку очень плохо, он в коме или еще что-нибудь из этого списка, но..... он заходил на Weblancer, появлялся в Skype, из чего можно сделать вывод, что он не присмерти. Первый раз сталкиваюсь с таким наплевательским отношением к заказчику. Потеряла очень много времени, а результат равен нулю. Эдуард, наберитесь мужества ответьте и верните предоплату!

Заявки фрилансеров

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад