Нужно поставить шрифт Open Sans на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок133 просмотра

На сайте www_israelcoffee_ru нужно поставить шрифт OpenCart внутри сайта, чтобы он отображался даже у тех, у кого его нет на компьютере.

Cufon не предлагать, так как он не копируется и не выделяется, ведет себя как картинка. Везде, где есть этот шрифт на сайте он должен отображаться у тех, у кого его нет.

Пишите цену и срок. Нужно сделать сегодня или завтра.

Opencart
11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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