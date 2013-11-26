Нужно поставить шрифт Open Sans на OpenCart

На сайте www_israelcoffee_ru нужно поставить шрифт OpenCart внутри сайта, чтобы он отображался даже у тех, у кого его нет на компьютере.

Cufon не предлагать, так как он не копируется и не выделяется, ведет себя как картинка. Везде, где есть этот шрифт на сайте он должен отображаться у тех, у кого его нет.

Пишите цену и срок. Нужно сделать сегодня или завтра.