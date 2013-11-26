Доработка сайта на instantCMS

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Необходимо доработать сайт на instantCMS 1.10.1. Основные работы: перенос базы, местами правка шаблона, доработка модулей, правка компонента.

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Оплата ЯД.

11 лет назад
Sashkoff
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров