Добавление пунктов в wordpress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок190 просмотров

Не добавляет больше 89 пунктов в wordpress

нужно исправить этот баг. кто знает как-откликнитесь!

блин, забыл написать что речь идет о меню!

WordPress
11 лет назад
HidenDom
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров