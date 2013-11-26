Починить конфликт mootools + jquery на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки116 просмотров

Требуется починить конфликт mootools + jquery на джумле - не работает валидация в chronoforms.

По результатам ремонта проверить отправку почты, если не работает - починить также и ее.

JoomlajQuery
11 лет назад
graphers
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Сотрудничеством остался доволен. Человек ответственный, быстро выходит на связь и качественно выполняет работу. Большое спасибо.
Рад сотрудничеству. четкое задание, моментальная оплата. рекомендую!

Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад